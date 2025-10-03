SAUDADE

Li Martins se emociona ao cantar pela primeira vez após morte de JP Mantovani

Ex-Rouge compartilhou vídeo em que aparece interpretando “Ah se eu pudesse” e desabafou sobre a saudade do marido

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:46

Li Martins canta em homenagem a JP Mantovani após tragédia Crédito: Reprodução/Instagram

Li Martins, de 41 anos, voltou a cantar após a morte do marido, JP Mantovani, de 46, vítima de um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, no último dia 21 de setembro. A ex-integrante do Rouge publicou um vídeo na noite desta quinta-feira (2) interpretando a canção Ah se eu pudesse e relatou a emoção do momento.

“Entre lágrimas e notas, vou tentando lidar com a falta. A saudade dói, mas também revela o tamanho do amor que vivemos. Sempre quis cantar essa música e a letra nunca fez tanto sentido como agora”, escreveu a artista, que destacou a importância da canção em sua trajetória.

No desabafo, Li também falou diretamente ao influenciador, com quem tem a filha Antonella, de 8 anos: “Ah, meu amor… só Deus sabe o quanto queria você do meu lado agora. Esteja onde estiver, te amo para sempre”.