Li Martins se emociona ao cantar pela primeira vez após morte de JP Mantovani

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:46
Li Martins, de 41 anos, voltou a cantar após a morte do marido, JP Mantovani, de 46, vítima de um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, no último dia 21 de setembro. A ex-integrante do Rouge publicou um vídeo na noite desta quinta-feira (2) interpretando a canção Ah se eu pudesse e relatou a emoção do momento.
“Entre lágrimas e notas, vou tentando lidar com a falta. A saudade dói, mas também revela o tamanho do amor que vivemos. Sempre quis cantar essa música e a letra nunca fez tanto sentido como agora”, escreveu a artista, que destacou a importância da canção em sua trajetória.
JP Mantovani
No desabafo, Li também falou diretamente ao influenciador, com quem tem a filha Antonella, de 8 anos: “Ah, meu amor… só Deus sabe o quanto queria você do meu lado agora. Esteja onde estiver, te amo para sempre”.
Li e JP estavam juntos há 10 anos, desde que se conheceram em A Fazenda. O casal planejava oficializar a união em uma grande cerimônia ainda neste ano.