Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

JP Mantovani se casou com cantora Li Martins meses antes de morrer: 'Dor e sofrimento'

Apresentador morreu em acidente de moto neste domingo (21)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 15:57

JP Mantovani e Li Martins
JP Mantovani e Li Martins Crédito: Reprodução

A cantora Li Martins e o apresentador JP Mantovani, que morreu após uma acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo (SP), na madrugada deste domingo (21), estavam casados há apenas três meses. O casal se conheceu no reality A Fazenda, em 2015, quando iniciou um romance, mas só trocou alianças neste ano em uma cerimônia intimista no interior paulista. 

Em 2017 eles tiveram uma filha, a pequena Antonella, que atualmente tem 8 anos, e recentemente, em 2021, o casal entrou no Power Couple, conquistando o terceiro lugar no reality.

Nas redes sociais, Li publicou um texto se despedindo do marido. Na publicação, ela pede privacidade para família neste momento de luto. “Nós somos uma família. Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações”, escreveu.

JP Mantovani

JP Mantovani e Li Martins por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella por Reprodução / Redes Sociais
1 de 10
JP Mantovani e Li Martins por Reprodução

Por fim, a cantora se despediu do “amor de sua vida” e agradeceu por ter compartilhado a vida com ele. “É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!!”, finalizou.

Quem era JP Mantovani?

Apresentador, modelo e influenciador, JP Mantovani ficou conhecido nacionalmente ao participar da oitava edição do reality show A Fazenda, em 2015, quando foi o primeiro eliminado. O comunicador voltou à tela da Record em 2021 no Power Couple Brasil e no mesmo ano participou do programa Game dos 100, também na emissora.

JP trafegava de motocicleta na Marginal Pinheiros, na região da Cidade Jardim, área nobre da zona oeste de São Paulo, quando se desequilibrou e caiu do veiculo. Arremessado metros à frente, ele acabou atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava no local.

Leia mais

Imagem - Prefeitura baiana comete erro e publica lista de pacientes com HIV no Diário Oficial

Prefeitura baiana comete erro e publica lista de pacientes com HIV no Diário Oficial

Imagem - Vidro, isqueiros e até roupa: cerca de 180 kg de lixo são retirados do mar no Porto da Barra

Vidro, isqueiros e até roupa: cerca de 180 kg de lixo são retirados do mar no Porto da Barra

Mais recentes

Imagem - Giovanna Ewbank leva susto ao ganhar cachorro dentro de bolsa de luxo como presente de aniversário

Giovanna Ewbank leva susto ao ganhar cachorro dentro de bolsa de luxo como presente de aniversário
Imagem - Ivete Sangalo se derrete ao exaltar talento musical do filho Marcelo: 'Eu estarei ao lado'

Ivete Sangalo se derrete ao exaltar talento musical do filho Marcelo: 'Eu estarei ao lado'
Imagem - Vampeta revela motivo inusitado por trás de ensaio nu histórico

Vampeta revela motivo inusitado por trás de ensaio nu histórico

MAIS LIDAS

Imagem - Corpos em banheiras e água avermelhada: mortes em motéis de São Paulo intrigam polícia
01

Corpos em banheiras e água avermelhada: mortes em motéis de São Paulo intrigam polícia

Imagem - Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'
02

Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'

Imagem - Piscinas naturais de Taipu de Fora voltam a ter acesso livre após demolição de barracas
03

Piscinas naturais de Taipu de Fora voltam a ter acesso livre após demolição de barracas

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil