JP Mantovani se casou com cantora Li Martins meses antes de morrer: 'Dor e sofrimento'

Apresentador morreu em acidente de moto neste domingo (21)

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 15:57

JP Mantovani e Li Martins Crédito: Reprodução

A cantora Li Martins e o apresentador JP Mantovani, que morreu após uma acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo (SP), na madrugada deste domingo (21), estavam casados há apenas três meses. O casal se conheceu no reality A Fazenda, em 2015, quando iniciou um romance, mas só trocou alianças neste ano em uma cerimônia intimista no interior paulista.

Em 2017 eles tiveram uma filha, a pequena Antonella, que atualmente tem 8 anos, e recentemente, em 2021, o casal entrou no Power Couple, conquistando o terceiro lugar no reality.

Nas redes sociais, Li publicou um texto se despedindo do marido. Na publicação, ela pede privacidade para família neste momento de luto. “Nós somos uma família. Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações”, escreveu.

Por fim, a cantora se despediu do “amor de sua vida” e agradeceu por ter compartilhado a vida com ele. “É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!!”, finalizou.

Quem era JP Mantovani?

Apresentador, modelo e influenciador, JP Mantovani ficou conhecido nacionalmente ao participar da oitava edição do reality show A Fazenda, em 2015, quando foi o primeiro eliminado. O comunicador voltou à tela da Record em 2021 no Power Couple Brasil e no mesmo ano participou do programa Game dos 100, também na emissora.