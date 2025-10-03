Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'A Fazenda 17': Dudu Camargo aponta erro estratégico de Renata após eliminação

Apresentador acredita que decisão em prova foi decisiva para saída da influenciadora do reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:57

Renata foi eliminada de A Fazenda 17 com 18,96% dos votos Crédito: Reprodução

Após a eliminação de Renata Müller em A Fazenda 17, Dudu Camargo levantou uma teoria sobre o motivo da saída da peoa. Em conversa com Walério Araújo, o apresentador disse que a decisão da influenciadora em não vetar Ray da Prova do Fazendeiro pesou na opinião do público.

“O público não aceitou ela não ter vetado a Ray e fez ela virar Fazendeira. Preferiram tirar ela do que quem pediu pra sair”, afirmou Dudu. Walério, que havia pedido para deixar o programa, acabou sendo mantido pelo público.

Segunda Roça de 'A Fazenda 17'

Renata Muller por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Walério Araújo por Reprodução
1 de 3
Renata Muller por Reprodução

Renata foi indicada pelo “resta um” e tinha a chance de vetar Ray, Duda Wendling ou o próprio Walério da disputa. Ao escolher tirar Duda, contrariou as expectativas do grupo, o que acabou sendo visto como erro de estratégia. Resultado: ela saiu do reality com apenas 18,96% dos votos para ficar.

Durante a eliminação, Adriane Galisteu destacou o risco da postura de Renata: “Colocar seu destino na mão do grupo em um jogo individual é uma decisão perigosa”. Chorando, a influenciadora reconheceu: “Foi um erro meu de ser leal ao grupo”.

Leia mais

Imagem - Leonardo vira alvo de críticas após flashback em 'Vale Tudo': ‘Odete nunca errou’

Leonardo vira alvo de críticas após flashback em 'Vale Tudo': ‘Odete nunca errou’

Imagem - Karoline Lima muda rotina após separação de Léo Pereira e desabafa: ‘Se eu não virar outra pessoa agora, pode desistir de mim’

Karoline Lima muda rotina após separação de Léo Pereira e desabafa: ‘Se eu não virar outra pessoa agora, pode desistir de mim’

Imagem - Claudia Raia revela uso de 'caneta emagrecedora' após gravidez natural na menopausa

Claudia Raia revela uso de 'caneta emagrecedora' após gravidez natural na menopausa

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro

Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro
Imagem - 'Fase mais feliz da vida', diz Zé Felipe sobre relação com Ana Castela

'Fase mais feliz da vida', diz Zé Felipe sobre relação com Ana Castela
Imagem - Por que as pessoas ficam cegas quando bebem metanol?

Por que as pessoas ficam cegas quando bebem metanol?

MAIS LIDAS

Imagem - Bebê à vista? Anjo da Guarda traz recados sobre gravidez para dois signos neste 3 de outubro
01

Bebê à vista? Anjo da Guarda traz recados sobre gravidez para dois signos neste 3 de outubro

Imagem - Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia
02

Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

Imagem - Leonardo vira alvo de críticas após flashback em 'Vale Tudo': ‘Odete nunca errou’
03

Leonardo vira alvo de críticas após flashback em 'Vale Tudo': ‘Odete nunca errou’

Imagem - Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal
04

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal