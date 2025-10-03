REALITY SHOW

'A Fazenda 17': Dudu Camargo aponta erro estratégico de Renata após eliminação

Apresentador acredita que decisão em prova foi decisiva para saída da influenciadora do reality

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:57

Renata foi eliminada de A Fazenda 17 com 18,96% dos votos Crédito: Reprodução

Após a eliminação de Renata Müller em A Fazenda 17, Dudu Camargo levantou uma teoria sobre o motivo da saída da peoa. Em conversa com Walério Araújo, o apresentador disse que a decisão da influenciadora em não vetar Ray da Prova do Fazendeiro pesou na opinião do público.

“O público não aceitou ela não ter vetado a Ray e fez ela virar Fazendeira. Preferiram tirar ela do que quem pediu pra sair”, afirmou Dudu. Walério, que havia pedido para deixar o programa, acabou sendo mantido pelo público.

Segunda Roça de 'A Fazenda 17' 1 de 3

Renata foi indicada pelo “resta um” e tinha a chance de vetar Ray, Duda Wendling ou o próprio Walério da disputa. Ao escolher tirar Duda, contrariou as expectativas do grupo, o que acabou sendo visto como erro de estratégia. Resultado: ela saiu do reality com apenas 18,96% dos votos para ficar.