Saiba por que a família de JP Mantovani pediu privacidade e velório reservado

Um dos irmãos de JP vive nos Estados Unidos e acompanha à distância toda a mobilização

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 19:58

Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A morte de JP Mantovani deixou familiares, amigos e fãs profundamente abalados. Segundo apurado pela coluna Fábia Oliveira, a família optou por realizar um velório restrito apenas aos mais próximos, em um momento de intimidade e respeito à memória do apresentador e modelo.



Um dos irmãos de JP vive nos Estados Unidos e acompanha à distância toda a mobilização, enquanto a maior preocupação recai sobre a mãe do artista, que está muito fragilizada com a perda. A decisão por uma despedida reservada busca justamente oferecer tranquilidade para que todos consigam se recolher e viver o luto em paz.

