Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba por que a família de JP Mantovani pediu privacidade e velório reservado

Um dos irmãos de JP vive nos Estados Unidos e acompanha à distância toda a mobilização

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 19:58

Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella
Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella Crédito: Reprodução / Redes Sociais

morte de JP Mantovani deixou familiares, amigos e fãs profundamente abalados. Segundo apurado pela coluna Fábia Oliveira, a família optou por realizar um velório restrito apenas aos mais próximos, em um momento de intimidade e respeito à memória do apresentador e modelo.

Um dos irmãos de JP vive nos Estados Unidos e acompanha à distância toda a mobilização, enquanto a maior preocupação recai sobre a mãe do artista, que está muito fragilizada com a perda. A decisão por uma despedida reservada busca justamente oferecer tranquilidade para que todos consigam se recolher e viver o luto em paz.

JP Mantovani

JP Mantovani e Li Martins por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella por Reprodução / Redes Sociais
1 de 10
JP Mantovani e Li Martins por Reprodução

Leia mais

Imagem - JP Mantovani foi atropelado por caminhão de lixo após derrapar e cair da motocicleta; motorista fugiu

JP Mantovani foi atropelado por caminhão de lixo após derrapar e cair da motocicleta; motorista fugiu

Imagem - JP Mantovani se casou com cantora Li Martins meses antes de morrer: 'Dor e sofrimento'

JP Mantovani se casou com cantora Li Martins meses antes de morrer: 'Dor e sofrimento'

Imagem - Li Martins faz post emocionante após morte do marido JP Mantovani

Li Martins faz post emocionante após morte do marido JP Mantovani

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

Mais recentes

Imagem - Ex-reality! Descubra quem é o rapaz flagrado agarrado a Cariúcha

Ex-reality! Descubra quem é o rapaz flagrado agarrado a Cariúcha
Imagem - Virginia fala pela primeira vez sobre relacionamento com Vini Jr: 'Um menino exemplar'

Virginia fala pela primeira vez sobre relacionamento com Vini Jr: 'Um menino exemplar'
Imagem - Filha de Leandro emociona ao fazer ‘encontro’ do pai com os filhos quase 30 anos após morte do cantor

Filha de Leandro emociona ao fazer ‘encontro’ do pai com os filhos quase 30 anos após morte do cantor

MAIS LIDAS

Imagem - Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'
01

Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'

Imagem - Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'
02

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Imagem - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'
03

Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
04

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás