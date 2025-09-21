Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

JP Mantovani foi atropelado por caminhão de lixo após derrapar e cair da motocicleta; motorista fugiu

Com o impacto, o modelo foi arremessado alguns metros à frente e, então, foi atingido pelo caminhão

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Wladmir Pinheiro

  • Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 17:19

JP Mantovani
JP Mantovani Crédito: Reprodução

O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu atropelado por um caminhão de coleta de lixo depois de derrapar e cair da moto na madrugada deste domingo (21).

O acidente grave aconteceu na Marginal Pinheiros, no bairro da Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo. O ex-A Fazenda e ex-Power Couple trafegava na região quando caiu do veiculo. A morte foi confirmada pela assessoria de JP ao CORREIO.

Mantovani trafegava em sua Harley Davidson quando teria perdido o controle e se desequilibrado. Devido ao impacto, o modelo foi arremessado alguns metros à frente e, então, foi atingido pelo caminhão.

JP Mantovani

JP Mantovani e Li Martins por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella por Reprodução / Redes Sociais
1 de 10
JP Mantovani e Li Martins por Reprodução

O motorista do veículo de grande porte teria ido embora do local sem prestar socorro.

"É com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J. P. Mantovani. Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informações adicionais", destacou a assessoria de Mantovani na manhã deste domingo (21).

Quem era JP Mantovani?

Apresentador, modelo e influenciador, JP Mantovani ficou conhecido nacionalmente ao participar da oitava edição do reality show A Fazenda, em 2015, quando foi o primeiro eliminado. O comunicador voltou à tela da Record em 2021 no Power Couple Brasil e no mesmo ano participou do programa Game dos 100, também na emissora.

Leia mais

Imagem - JP Mantovani se casou com cantora Li Martins meses antes de morrer: 'Dor e sofrimento'

JP Mantovani se casou com cantora Li Martins meses antes de morrer: 'Dor e sofrimento'

Imagem - Li Martins faz post emocionante após morte do marido JP Mantovani

Li Martins faz post emocionante após morte do marido JP Mantovani

Imagem - Quem era JP Mantovani, modelo que morreu em acidente de moto

Quem era JP Mantovani, modelo que morreu em acidente de moto

JP Mantovani havia se casado há três meses com a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge. O casal se conheceu durante a participação no reality A Fazenda e os dois tiveram uma filha juntos, Antonella, de oito anos.

Nas redes sociais, Li publicou um texto se despedindo do marido. Na publicação, ela pede privacidade para família neste momento de luto. “Nós somos uma família. Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações”, escreveu.

Por fim, a cantora se despediu do “amor de sua vida” e agradeceu por ter compartilhado a vida com ele. “É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!!”, finalizou.

Mais recentes

Imagem - Virginia fala pela primeira vez sobre relacionamento com Vini Jr: 'Um menino exemplar'

Virginia fala pela primeira vez sobre relacionamento com Vini Jr: 'Um menino exemplar'
Imagem - Filha de Leandro emociona ao fazer ‘encontro’ do pai com os filhos quase 30 anos após morte do cantor

Filha de Leandro emociona ao fazer ‘encontro’ do pai com os filhos quase 30 anos após morte do cantor
Imagem - Giovanna Ewbank leva susto ao ganhar cachorro dentro de bolsa de luxo como presente de aniversário

Giovanna Ewbank leva susto ao ganhar cachorro dentro de bolsa de luxo como presente de aniversário

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Eclipse deste domingo vai abalar sua rotina, relacionamentos e decisões; veja previsões para os signos
02

Eclipse deste domingo vai abalar sua rotina, relacionamentos e decisões; veja previsões para os signos

Imagem - Prefeitura baiana comete erro e publica lista de pacientes com HIV no Diário Oficial
03

Prefeitura baiana comete erro e publica lista de pacientes com HIV no Diário Oficial

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil