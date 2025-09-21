ACIDENTE

JP Mantovani foi atropelado por caminhão de lixo após derrapar e cair da motocicleta; motorista fugiu

Com o impacto, o modelo foi arremessado alguns metros à frente e, então, foi atingido pelo caminhão



Wladmir Pinheiro

Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 17:19

JP Mantovani Crédito: Reprodução

O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu atropelado por um caminhão de coleta de lixo depois de derrapar e cair da moto na madrugada deste domingo (21).

O acidente grave aconteceu na Marginal Pinheiros, no bairro da Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo. O ex-A Fazenda e ex-Power Couple trafegava na região quando caiu do veiculo. A morte foi confirmada pela assessoria de JP ao CORREIO.

Mantovani trafegava em sua Harley Davidson quando teria perdido o controle e se desequilibrado. Devido ao impacto, o modelo foi arremessado alguns metros à frente e, então, foi atingido pelo caminhão.

O motorista do veículo de grande porte teria ido embora do local sem prestar socorro.

"É com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J. P. Mantovani. Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informações adicionais", destacou a assessoria de Mantovani na manhã deste domingo (21).

Quem era JP Mantovani?

Apresentador, modelo e influenciador, JP Mantovani ficou conhecido nacionalmente ao participar da oitava edição do reality show A Fazenda, em 2015, quando foi o primeiro eliminado. O comunicador voltou à tela da Record em 2021 no Power Couple Brasil e no mesmo ano participou do programa Game dos 100, também na emissora.

JP Mantovani havia se casado há três meses com a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge. O casal se conheceu durante a participação no reality A Fazenda e os dois tiveram uma filha juntos, Antonella, de oito anos.

Nas redes sociais, Li publicou um texto se despedindo do marido. Na publicação, ela pede privacidade para família neste momento de luto. “Nós somos uma família. Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações”, escreveu.