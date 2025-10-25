EMOÇÃO

Li Martins revela último pedido de JP Mantovani antes de morrer: 'Ele me preparou'

A cantora abriu o coração ao relembrar uma conversa marcante com o marido que faleceu há pouco mais de um mês

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 13:25

Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Li Martins, 41, emocionou os fãs ao falar pela primeira vez sobre o último pedido que o marido, JP Mantovani, fez antes de morrer em um acidente de moto, há pouco mais de um mês. Em entrevista a Tata Estaniecki no podcast PodDelas, a ex-Rouge contou que uma atitude simples do companheiro acabou se tornando um gesto que hoje ela enxerga como uma espécie de “aviso”.

“Eu acredito muito em providência divina. Nada é por acaso”, começou Li. “Meu marido tinha o hábito de fazer muitas reuniões na casa que a gente estava reformando, e eu nunca participava. Mas teve uma reunião em especial em que ele insistiu: ‘Eu quero que você participe’.”

Foi nesse encontro que Li conheceu uma pessoa que, sem saber, se tornaria um apoio essencial no momento mais difícil de sua vida. “Eu não entendi muito bem na hora como aquele amigo poderia me ajudar. Cinco meses depois, surgiu um trabalho e eu descobri que era a mesma pessoa. Foi quando eu conheci o Lauro”, contou.

Segundo a cantora, o novo amigo tem sido um pilar desde a perda do marido, não só emocionalmente, mas também em questões práticas do dia a dia. “Ele está me ajudando nesse 360. Não só com o luto, mas com a parte burocrática que eu nem sabia por onde começar. Tudo parece que já estava em andamento, como se o JP tivesse preparado tudo. Eu realmente sinto que ele me preparou para esse novo ciclo.”

JP Mantovani 1 de 10

Li ainda revelou que o marido deixou claro o quanto acreditava no talento dela e que não gostaria que ela deixasse a música de lado. “Ele sempre dizia que eu precisava voltar a cantar, me reconectar com a minha essência. E, de alguma forma, sinto que ele continua falando comigo através das músicas. São coisas que não têm explicação”, desabafou.