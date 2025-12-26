Acesse sua conta
Maria Bethânia, Regina Casé e outros artistas homenageiam Mãe Carmen do Gantois: 'Profunda reverência'

Ialorixá faleceu nesta sexta-feira (26), aos 98 anos, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12:59

Maria Bethânia, Regina Casé e artistas homenageiam Mãe Carmen do Gantois Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A morte de Mãe Carmen do Gantois, uma das maiores lideranças do candomblé no país, comoveu artistas, políticos e admiradores da cultura afro-brasileira nesta sexta-feira (26). Aos 98 anos, a ialorixá se despediu após duas semanas internada, em Salvador, em decorrência de complicações de uma forte gripe.

Filha mais nova de Mãe Menininha do Gantois, Mãe Carmen comandava o Terreiro do Gantois desde 2002. A casa, uma das mais antigas e respeitadas do Brasil, é referência mundial na preservação da ancestralidade, da fé e da resistência negra.

Assim que a notícia veio a público, as redes sociais se encheram de mensagens de carinho, respeito e gratidão. Maria Bethânia foi uma das primeiras a se manifestar. Em uma homenagem breve, mas carregada de significado, a cantora escreveu: “Profunda reverência”, ao compartilhar uma imagem de um de seus shows, em que a foto da ialorixá aparece projetada no telão.

A ligação de Bethânia com o Gantois é antiga e profunda. A artista foi iniciada no candomblé em 1981 por Mãe Menininha, mãe de Carmen, e sempre fez questão de demonstrar publicamente sua fé e seu vínculo com o terreiro.

Artistas homenageiam Mãe Carmen do Gantois

Regina Casé presta homenagem a Mãe Carmen do Gantois
Regina Casé presta homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Tia Má presta homenagem a Mãe Carmen do Gantois
Tia Má presta homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Maria Bethânia presta homenagem a Mãe Carmen do Gantois
Maria Bethânia presta homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Fotos publicadas por Regina Casé em homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais
Regina Casé presta homenagem a Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Redes Sociais

Regina Casé, amiga pessoal da ialorixá, também emocionou seguidores ao publicar fotos ao lado de Mãe Carmen em diferentes momentos da vida. Em sua mensagem, falou sobre acolhimento, afeto e saudade: “Como vai ser chegar na Bahia e não correr pra esse colo? Meu coração dói, mas minha alma é só gratidão por ter convivido tantos anos com essa mulher extraordinária.”

A jornalista e atriz Maíra Azevedo, a Tia Má, destacou o simbolismo da despedida. Candomblecista, ela lembrou que Mãe Carmen partiu em uma sexta-feira, dia dedicado a Oxalá. 

Mãe Carmen do Gantois

Mãe Carmen do Gantois
Mãe Carmen do Gantois por Divulgação
Mãe Carmen do Gantois por Divulgação
Mãe Carmen do Gantois por Reprodução
Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Alô Alô Bahia
Mãe Carmen do Gantois por Reprodução
Mãe Carmen do Gantois por Valdemiro Lopes/Câmara de Vereadores de Salvador

“Ela se despede como viveu: em alinhamento com o sagrado. O corpo vai, mas o axé permanece”, escreveu.

Vale lembrar que em 2019, o álbum “Obatalá - Uma homenagem à Mãe Carmen”, projeto celebrou a ialorixá ainda em vida e reforçou sua importância para além dos limites do terreiro.

Mãe Carmen completaria 99 anos na próxima segunda-feira (29). O sepultamento está previsto para este sábado (27), no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. 

