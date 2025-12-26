Maria Bethânia, Regina Casé e outros artistas homenageiam Mãe Carmen do Gantois: 'Profunda reverência'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12:59
A morte de Mãe Carmen do Gantois, uma das maiores lideranças do candomblé no país, comoveu artistas, políticos e admiradores da cultura afro-brasileira nesta sexta-feira (26). Aos 98 anos, a ialorixá se despediu após duas semanas internada, em Salvador, em decorrência de complicações de uma forte gripe.
Filha mais nova de Mãe Menininha do Gantois, Mãe Carmen comandava o Terreiro do Gantois desde 2002. A casa, uma das mais antigas e respeitadas do Brasil, é referência mundial na preservação da ancestralidade, da fé e da resistência negra.
Assim que a notícia veio a público, as redes sociais se encheram de mensagens de carinho, respeito e gratidão. Maria Bethânia foi uma das primeiras a se manifestar. Em uma homenagem breve, mas carregada de significado, a cantora escreveu: “Profunda reverência”, ao compartilhar uma imagem de um de seus shows, em que a foto da ialorixá aparece projetada no telão.
A ligação de Bethânia com o Gantois é antiga e profunda. A artista foi iniciada no candomblé em 1981 por Mãe Menininha, mãe de Carmen, e sempre fez questão de demonstrar publicamente sua fé e seu vínculo com o terreiro.
Artistas homenageiam Mãe Carmen do Gantois
Regina Casé, amiga pessoal da ialorixá, também emocionou seguidores ao publicar fotos ao lado de Mãe Carmen em diferentes momentos da vida. Em sua mensagem, falou sobre acolhimento, afeto e saudade: “Como vai ser chegar na Bahia e não correr pra esse colo? Meu coração dói, mas minha alma é só gratidão por ter convivido tantos anos com essa mulher extraordinária.”
A jornalista e atriz Maíra Azevedo, a Tia Má, destacou o simbolismo da despedida. Candomblecista, ela lembrou que Mãe Carmen partiu em uma sexta-feira, dia dedicado a Oxalá.
Mãe Carmen do Gantois
“Ela se despede como viveu: em alinhamento com o sagrado. O corpo vai, mas o axé permanece”, escreveu.
Vale lembrar que em 2019, o álbum “Obatalá - Uma homenagem à Mãe Carmen”, projeto celebrou a ialorixá ainda em vida e reforçou sua importância para além dos limites do terreiro.
Mãe Carmen completaria 99 anos na próxima segunda-feira (29). O sepultamento está previsto para este sábado (27), no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.