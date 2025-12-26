LUTO

Maria Bethânia, Regina Casé e outros artistas homenageiam Mãe Carmen do Gantois: 'Profunda reverência'

Ialorixá faleceu nesta sexta-feira (26), aos 98 anos, em Salvador

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12:59

Maria Bethânia, Regina Casé e artistas homenageiam Mãe Carmen do Gantois Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A morte de Mãe Carmen do Gantois, uma das maiores lideranças do candomblé no país, comoveu artistas, políticos e admiradores da cultura afro-brasileira nesta sexta-feira (26). Aos 98 anos, a ialorixá se despediu após duas semanas internada, em Salvador, em decorrência de complicações de uma forte gripe.

Filha mais nova de Mãe Menininha do Gantois, Mãe Carmen comandava o Terreiro do Gantois desde 2002. A casa, uma das mais antigas e respeitadas do Brasil, é referência mundial na preservação da ancestralidade, da fé e da resistência negra.

Assim que a notícia veio a público, as redes sociais se encheram de mensagens de carinho, respeito e gratidão. Maria Bethânia foi uma das primeiras a se manifestar. Em uma homenagem breve, mas carregada de significado, a cantora escreveu: “Profunda reverência”, ao compartilhar uma imagem de um de seus shows, em que a foto da ialorixá aparece projetada no telão.

A ligação de Bethânia com o Gantois é antiga e profunda. A artista foi iniciada no candomblé em 1981 por Mãe Menininha, mãe de Carmen, e sempre fez questão de demonstrar publicamente sua fé e seu vínculo com o terreiro.

Regina Casé, amiga pessoal da ialorixá, também emocionou seguidores ao publicar fotos ao lado de Mãe Carmen em diferentes momentos da vida. Em sua mensagem, falou sobre acolhimento, afeto e saudade: “Como vai ser chegar na Bahia e não correr pra esse colo? Meu coração dói, mas minha alma é só gratidão por ter convivido tantos anos com essa mulher extraordinária.”

A jornalista e atriz Maíra Azevedo, a Tia Má, destacou o simbolismo da despedida. Candomblecista, ela lembrou que Mãe Carmen partiu em uma sexta-feira, dia dedicado a Oxalá.

“Ela se despede como viveu: em alinhamento com o sagrado. O corpo vai, mas o axé permanece”, escreveu.

Vale lembrar que em 2019, o álbum “Obatalá - Uma homenagem à Mãe Carmen”, projeto celebrou a ialorixá ainda em vida e reforçou sua importância para além dos limites do terreiro.