Wesley Safadão explode em áudio contra Gusttavo Lima e briga pode parar na Justiça

Leo Dias afirma que a troca de acusações é séria, envolve impasse comercial e pode ter desdobramentos judiciais

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 19:35

Wesley Safadão e Gusttavo Lima trocam acusações e briga pode ir parar na Justiça
Wesley Safadão e Gusttavo Lima trocam acusações e briga pode ir parar na Justiça

A briga entre Wesley Safadão e Gusttavo Lima ganhou novos capítulos e pode terminar na Justiça. Segundo o jornalista Leo Dias, o conflito entre os dois artistas está longe de ser estratégia de marketing.

Durante o programa Melhor da Tarde, nesta sexta-feira (27), Leo Dias garantiu que o desentendimento é real e envolve acusações graves.

“Não é marketing. Isso não é brincadeira. Eu estou falando sério. Os dois estão muito bravos entre eles. Não vem música nova, não vem nova parceria”, afirmou ao vivo.

De acordo com Leo Dias, o estopim da crise teria sido um impasse comercial envolvendo o cantor Natanzinho Lima. O jornalista revelou que passou a madrugada conversando com representantes dos dois lados e recebeu áudios longos, alguns com cerca de 20 minutos.

O conteúdo foi descrito como “pesado” e “comprometedor”. Ainda assim, ele optou por não divulgar o material para evitar que a situação se agrave.

Nos bastidores, o clima é de rompimento total. Gusttavo Lima teria cobrado o cumprimento de um acordo de agenciamento que, segundo ele, não foi respeitado.

Wesley Safadão reagiu com críticas diretas, acusando o sertanejo de “peitar todo mundo” e usando termos ofensivos em áudios que circularam nos bastidores.

Gusttavo também subiu o tom e sinalizou que pode recorrer à Justiça. Em declarações recentes, afirmou que não tem medo de enfrentar a situação judicialmente e prometeu expor o que chama de verdade.

Safadão, por sua vez, declarou que não deve nada a ninguém e que está disposto a falar tudo o que sabe sobre o caso.

