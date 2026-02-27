Wesley Safadão explode em áudio contra Gusttavo Lima e briga pode parar na Justiça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 19:35
A briga entre Wesley Safadão e Gusttavo Lima ganhou novos capítulos e pode terminar na Justiça. Segundo o jornalista Leo Dias, o conflito entre os dois artistas está longe de ser estratégia de marketing.
Durante o programa Melhor da Tarde, nesta sexta-feira (27), Leo Dias garantiu que o desentendimento é real e envolve acusações graves.
“Não é marketing. Isso não é brincadeira. Eu estou falando sério. Os dois estão muito bravos entre eles. Não vem música nova, não vem nova parceria”, afirmou ao vivo.
De acordo com Leo Dias, o estopim da crise teria sido um impasse comercial envolvendo o cantor Natanzinho Lima. O jornalista revelou que passou a madrugada conversando com representantes dos dois lados e recebeu áudios longos, alguns com cerca de 20 minutos.
ANTES x DEPOIS: Wesley Safadão
O conteúdo foi descrito como “pesado” e “comprometedor”. Ainda assim, ele optou por não divulgar o material para evitar que a situação se agrave.
Nos bastidores, o clima é de rompimento total. Gusttavo Lima teria cobrado o cumprimento de um acordo de agenciamento que, segundo ele, não foi respeitado.
Wesley Safadão reagiu com críticas diretas, acusando o sertanejo de “peitar todo mundo” e usando termos ofensivos em áudios que circularam nos bastidores.
Gusttavo também subiu o tom e sinalizou que pode recorrer à Justiça. Em declarações recentes, afirmou que não tem medo de enfrentar a situação judicialmente e prometeu expor o que chama de verdade.
Safadão, por sua vez, declarou que não deve nada a ninguém e que está disposto a falar tudo o que sabe sobre o caso.