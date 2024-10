PRIMEIRO BLOCO AFRO

TV Bahia lança documentário em homenagem aos 50 anos do Ilê Aiyê

Documentário ‘Ilê Aiyê: a casa do mundo’ é eividido em cinco capítulos

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 10:44

Ilê Aiyê abriu o terceiro dia do festival Viva Verão Crédito: Marina Silva/CORREIO

“Ilê Aiyê: a casa do mundo” vai ao ar no dia 01 de novembro, logo após a Sessão da Tarde, e dá início a série de conteúdos especiais produzidos pela emissora para as reflexões do ‘Novembro da Representatividade’

No ano em que o Ilê Aiyê comemora 50 anos de fundação, o time de jornalismo da TV Bahia ouviu quase 60 pessoas - entre anônimos e famosos - para buscar nos seus arquivos e baús de memórias os melhores relatos, além de registros inéditos sobre o Mais Belo dos Belos e a sua trajetória consolidada a partir de muita resistência e luta, especialmente contra o racismo.

Dividido em cinco capítulos, o documentário ‘Ilê Aiyê: a casa do mundo’ tem trechos que contam com as narrações dos atores Lázaro Ramos e Taís Araújo, e será lançado para convidados nesta quarta-feira (30), no Cinemark do Salvador Shopping. A sessão vai reunir entrevistados, lideranças do bloco afro, além dos profissionais envolvidos na realização do documentário.

Já na sexta-feira, 1 de novembro, quando o bloco celebra seus 50 anos, o documentário será exibido na TV Bahia, logo após a Sessão da Tarde.

De Vovô do Ilê a Gilberto Gil; de Mestre Marí a Caetano Veloso, de Mãe Hildelice a Daniela Mercury, de Lazzo Matumbi a Carlinhos Brown, dezenas de depoimentos tentam explicar como os tambores do Ilê se tornaram imprescindíveis para a formação de jovens da comunidade, mas também para influenciar diretamente o surgimento do samba- reggae e até da axé music.

"Ilê Aiyê: a casa do mundo" tem coordenação de Alexandre Lyrio e Ricardo Ishmael; roteiro de Alexandre Lyrio; reportagem e produção de Ricardo Ishmael; edição e pesquisa de Sheliane Silva e edição de imagens de Gabriel Paz. “Que honra para nós realizar um documentário que mostra a grande revolução que o Ilê se tornou. Uma revolução musical, rítmica e político social. O Ilê é a casa do mundo porque é ali que nascem os talentos que levaram seus tambores para todas as partes do planeta. O Carnaval não seria o mesmo se não fosse o Ilê, a axé music não existiria. O Ilê é a referência desse novo mundo que surgiu dele e bebe de sua fonte há 50 anos", afirma o jornalista Alexandre Lyrio.

“Um bom documentário é aquele que produz memória. Penso que, modéstia à parte, foi o que conseguimos fazer. Abrimos o 'baú de memórias' dos nossos entrevistados. O resultado é uma documentário forte, contundente, mas, ao mesmo tempo, sensível e poético. Mais do que recontar a história do bloco, transportamos as pessoas para dentro dessa história. Os telespectadores vão se sentir testemunhas das profundas transformações que o Ilê promoveu em nossa sociedade e que repercutem até hoje”, reforça o apresentador Ricardo Ricardo Ishmael.

O roteiro do documentário toma como ponto de partida a Ladeira do Curuzu, o bairro da Liberdade e as condições que levaram ao surgimento do Ilê. A narrativa atravessa os 50 anos de história até chegar à turnê mundial que o grupo realizou em julho de 2024, inciando a viagem pela África, no Marrocos, e passando por 12 países da Europa. Além disso, o filme coloca luz sobre o protagonismo das mulheres do Ilê, especialmente Mãe Hilda de Jitolu, mãe de Vovô e ialorixá do terreiro Ilê Axé Jitolu, onde tudo começou. Falecida em 2009, ela foi a mentora do bloco e de todos os seus projetos sociais.