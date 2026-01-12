Acesse sua conta
BBB 26: Jordana, da Casa de Vidro do Centro-Oeste, se autodeclarou negra em inscrição de concurso

Usuários das redes sociais resgataram tentativa de Jordana em ingressar em concurso através de cota racial

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:29

Jordana (BBB 26)
Jordana (BBB 26) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26, no Centro-Oeste, Jordana Morais, está sendo acusada de se autodeclarar negra para concorrer no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT).

O documento em que o nome de Jordana aparece é o concurso de 2015 do TJDFT para formação de cadastro reserva nos cargos de analista judiciário e técnico judiciário. Na época, a participante tinha 18 anos e o cargo de técnico, para o qual fez inscrição, exigia apenas ensino médio completo.

O caso repercutiu após a acusação contra a advogada ter sido publicada no X, antigo Twitter, e apresenta um documento do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O print que circula nas redes sociais, mostra o nome da BBB.

Jordana se autoclarou negra em concuso
Jordana se autoclarou negra em concuso Crédito: Reprodução | Cebraspe

Nas redes sociais, usuários ficaram indignados com a informação. “Vocês de Brasília só tem um objetivo: levar um cartaz falando da Jordana frauda cota”, escreveu um usuário. “Passado que a Jordana usou as cotas raciais para passar em advocacia, temos um Matteus 2.0”, escreveu outro.

A referência é ao ex-BBB, Matheus Amaral, conhecido como Alegrete, que se tornou alvo de polêmica em torno do uso indevido de cotas raciais para ingressar em uma faculdade em 2014. O caso ganhou um novo capítulo após a universidade confirmar que o ex-BBB assinou a autodeclaração de pessoa preta. No entanto, alguns seguidores nas redes sociais, acusam equipes de participantes adversários de inventarem a informação.

Jordana foi escolhida para entrar no BBB 26, com 57,58% dos votos. Ela é advogada e tem 29 anos. Moradora de Brasília, no Distrito Federal, Jordana também é modelo fotográfica e influenciadora digital.

Tags:

bbb 26

