REALITY SHOW

BBB 26: Jordana, da Casa de Vidro do Centro-Oeste, se autodeclarou negra em inscrição de concurso

Usuários das redes sociais resgataram tentativa de Jordana em ingressar em concurso através de cota racial

Felipe Sena

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:29

Jordana (BBB 26) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26, no Centro-Oeste, Jordana Morais, está sendo acusada de se autodeclarar negra para concorrer no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT).

O documento em que o nome de Jordana aparece é o concurso de 2015 do TJDFT para formação de cadastro reserva nos cargos de analista judiciário e técnico judiciário. Na época, a participante tinha 18 anos e o cargo de técnico, para o qual fez inscrição, exigia apenas ensino médio completo.

Jordana (BBB 26) 1 de 6

O caso repercutiu após a acusação contra a advogada ter sido publicada no X, antigo Twitter, e apresenta um documento do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O print que circula nas redes sociais, mostra o nome da BBB.

Jordana se autoclarou negra em concuso Crédito: Reprodução | Cebraspe

Nas redes sociais, usuários ficaram indignados com a informação. “Vocês de Brasília só tem um objetivo: levar um cartaz falando da Jordana frauda cota”, escreveu um usuário. “Passado que a Jordana usou as cotas raciais para passar em advocacia, temos um Matteus 2.0”, escreveu outro.

A referência é ao ex-BBB, Matheus Amaral, conhecido como Alegrete, que se tornou alvo de polêmica em torno do uso indevido de cotas raciais para ingressar em uma faculdade em 2014. O caso ganhou um novo capítulo após a universidade confirmar que o ex-BBB assinou a autodeclaração de pessoa preta. No entanto, alguns seguidores nas redes sociais, acusam equipes de participantes adversários de inventarem a informação.