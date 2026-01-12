Que horas os Camarotes e Veteranos serão anunciados no BBB 26?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16:41
Os nomes dos Camarotes e dos Veteranos do BBB26 serão revelados nesta segunda-feira (12) em um formato diferente do que o público se acostumou a ver nos últimos anos. A Globo decidiu acabar com o Big Day tradicional e vai concentrar os anúncios dentro da própria estreia do reality, logo após o capítulo de Três Graças.
Casa do BBB 26
Antes disso, dois participantes do grupo Camarote serão apresentados ao longo dos intervalos da estreia da novela Coração Acelerado, que também começa nesta segunda-feira (12). Esses dois nomes funcionam como uma prévia do que o público vai ver no palco do BBB26 mais tarde.
Já todos os outros Camarotes e os integrantes do grupo Veteranos só serão oficialmente conhecidos durante o programa ao vivo. Tadeu Schmidt vai apresentar os famosos, os ex participantes e também os 10 Pipocas escolhidos pelo público, colocando todos juntos dentro da casa na primeira noite do jogo.
A votação que definiu os Pipocas foi encerrada neste domingo (11), durante o especial Seleção BBB. Os escolhidos vieram das Casas de Vidro espalhadas pelo país, que reuniram participantes das regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul.
Com esse novo formato, a Globo tenta aumentar o suspense e a audiência da estreia, apostando em revelações ao vivo para movimentar as redes sociais e manter o público ligado do início ao fim do programa.