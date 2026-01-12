REALITY

Que horas os Camarotes e Veteranos serão anunciados no BBB 26?

Participantes famosos e ex BBBs só serão conhecidos no programa comandado por Tadeu Schmidt, após capítulos de Coração Acelerado e Três Graças

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16:41

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

Os nomes dos Camarotes e dos Veteranos do BBB26 serão revelados nesta segunda-feira (12) em um formato diferente do que o público se acostumou a ver nos últimos anos. A Globo decidiu acabar com o Big Day tradicional e vai concentrar os anúncios dentro da própria estreia do reality, logo após o capítulo de Três Graças.

Antes disso, dois participantes do grupo Camarote serão apresentados ao longo dos intervalos da estreia da novela Coração Acelerado, que também começa nesta segunda-feira (12). Esses dois nomes funcionam como uma prévia do que o público vai ver no palco do BBB26 mais tarde.

Já todos os outros Camarotes e os integrantes do grupo Veteranos só serão oficialmente conhecidos durante o programa ao vivo. Tadeu Schmidt vai apresentar os famosos, os ex participantes e também os 10 Pipocas escolhidos pelo público, colocando todos juntos dentro da casa na primeira noite do jogo.

A votação que definiu os Pipocas foi encerrada neste domingo (11), durante o especial Seleção BBB. Os escolhidos vieram das Casas de Vidro espalhadas pelo país, que reuniram participantes das regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul.