BBB 26: Conheça Breno, o mineiro que garantiu vaga no reality após desistência de Marcel

Horas antes da estreia, candidato do Sudeste desistiu do confinamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:17

Breno, BBB 26 Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

O clima esquentou antes mesmo do primeiro "alô" de Tadeu Schmidt. Em uma reviravolta de última hora nesta segunda-feira (12), o público foi pego de surpresa com a notícia de que Marcel, escolhido para representar a região Sudeste, desistiu de entrar no BBB 26.

A confirmação veio ao vivo durante a tarde. Marcel, que já havia demonstrado instabilidade emocional na Casa de Vidro e chegado a arrumar as malas no domingo, não resistiu à pressão do pré-confinamento e pediu para sair. Com a vaga aberta, a produção convocou imediatamente o mineiro Breno, seu concorrente direto na votação popular, que agora se junta oficialmente ao time dos Pipocas.

  • Quem é Breno, o novo brother do Sudeste?

Natural de Contagem (MG) e morador de Florianópolis (SC) há uma década, Breno Corã tem 33 anos e um currículo variado. Ele é biólogo com mestrado em Biotecnologia, mas também ganha a vida como modelo e promoter de eventos.

Sua trajetória até o programa é marcada por superação e autoconfiança. Ex-atleta de vôlei, ele precisou abandonar as quadras após uma lesão grave no ombro, passando por vários empregos, como garçom e telemarketing antes de se firmar na carreira científica. "Tenho consciência de que sou atraente e interessante", dispara o mineiro, que entra no reality solteiro e assume ser dono de uma autoestima elevada.

Breno não entra na casa de "mãos abanando". Graças ao seu desempenho na Casa de Vidro, onde venceu o "Desafio da Laranja", ele já inicia a competição com 300 estalecas no bolso.

Nas redes sociais, o nome do brother já começou a render assunto por conta de uma declaração curiosa: ele revelou que "demitiu" a própria mãe de um empreendimento por achar que ela não tinha perfil para os negócios. Segundo Breno, a decisão foi para o bem dela, que hoje vive aposentada na praia com o seu suporte financeiro.

Com a entrada de Breno, a configuração do grupo Pipoca muda oficialmente, e o público agora aguarda para ver como o mineiro, que quase ficou de fora, vai aproveitar essa segunda chance dada pelo destino.

