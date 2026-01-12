REVIRAVOLTA

BBB 26: Conheça Breno, o mineiro que garantiu vaga no reality após desistência de Marcel

Horas antes da estreia, candidato do Sudeste desistiu do confinamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:17

Breno, BBB 26 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O clima esquentou antes mesmo do primeiro "alô" de Tadeu Schmidt. Em uma reviravolta de última hora nesta segunda-feira (12), o público foi pego de surpresa com a notícia de que Marcel, escolhido para representar a região Sudeste, desistiu de entrar no BBB 26.

A confirmação veio ao vivo durante a tarde. Marcel, que já havia demonstrado instabilidade emocional na Casa de Vidro e chegado a arrumar as malas no domingo, não resistiu à pressão do pré-confinamento e pediu para sair. Com a vaga aberta, a produção convocou imediatamente o mineiro Breno, seu concorrente direto na votação popular, que agora se junta oficialmente ao time dos Pipocas.

Quem é Breno, o novo brother do Sudeste?

Natural de Contagem (MG) e morador de Florianópolis (SC) há uma década, Breno Corã tem 33 anos e um currículo variado. Ele é biólogo com mestrado em Biotecnologia, mas também ganha a vida como modelo e promoter de eventos.

Pipocas são escolhidos para participar do BBB 26 1 de 10

Sua trajetória até o programa é marcada por superação e autoconfiança. Ex-atleta de vôlei, ele precisou abandonar as quadras após uma lesão grave no ombro, passando por vários empregos, como garçom e telemarketing antes de se firmar na carreira científica. "Tenho consciência de que sou atraente e interessante", dispara o mineiro, que entra no reality solteiro e assume ser dono de uma autoestima elevada.

Breno não entra na casa de "mãos abanando". Graças ao seu desempenho na Casa de Vidro, onde venceu o "Desafio da Laranja", ele já inicia a competição com 300 estalecas no bolso.

Breno, BBB 26 1 de 11

Nas redes sociais, o nome do brother já começou a render assunto por conta de uma declaração curiosa: ele revelou que "demitiu" a própria mãe de um empreendimento por achar que ela não tinha perfil para os negócios. Segundo Breno, a decisão foi para o bem dela, que hoje vive aposentada na praia com o seu suporte financeiro.