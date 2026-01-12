Acesse sua conta
Candinho herói: Veja como Simbá escapa de sequestro em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (12)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:18

Arthur Yera interpreta Simbá em 'Êta Mundo Melhor'
Arthur Yera interpreta Simbá em 'Êta Mundo Melhor' Crédito: Reprodução/Globo/Fábio Rocha

Nesta segunda-feira (12) em Êta Mundo Melhor!: o plano sujo da Baronesa finalmente começa a dar frutos venenosos. Túlio, desesperado, ainda tenta impedir que o fotógrafo revele as imagens daquele beijo armado, mas o esforço é em vão. Até Celso, que não é flor que se cheire, acaba dando um puxão de orelha na irmã pela audácia da armação.

O resultado não poderia ser pior: a foto vai parar direto nas páginas do jornal. Imaginem a cara de Estela ao abrir o periódico e dar de cara com o seu amado nos braços da outra. O clima entre as duas, que já era tenso, fica insuportável, e Estela ainda deixa claro para Míriam que o perdão está longe de acontecer.

O pequeno Simbá mostra que é esperto e consegue se livrar das cordas de Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra. O destino, claro, coloca Candinho no caminho do menino para garantir um resgate emocionante e levá-lo de volta em segurança.

E no meio de tanto caos, Maria Divina e Zé dos Porcos finalmente dizem o tão esperado "sim" no altar. Enquanto isso, Lourival cai na real e percebe que está completamente apaixonado por Dita, trazendo para ela uma notícia que pode mudar sua vida: o disco de Doris River finalmente foi gravado. 

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

