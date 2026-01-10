REALITY

O que é ter o 'molho'? Público baiano revela o perfil ideal para entrar no BBB 26

Em entrevista ao CORREIO, público deu a dica para os candidatos que querem entrar no BBB 26

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 13:30

Casa de Vidro Nordeste Crédito: Divulgação

Entrar no Big Brother Brasil é o sonho de muitos, mas convencer o público baiano a dar o voto no Gshow é uma tarefa para poucos. Na fila da Casa de Vidro, no Shopping Bela Vista, o recado dos soteropolitanos para os quatro candidatos do Nordeste é um só: "botar pra torar".

Para ganhar o voto da jornalista Luciana Carvalho, 41, que veio de Ilhéus para acompanhar o evento, o candidato precisa de coragem. "Tem que ser verdadeiro, sem máscara e mostrar para o que veio. São R$ 2 milhões em jogo, então tem que ter sangue no olho", afirma.

Veja fotos da estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 1 de 21

A "autenticidade" é a palavra de ordem. O influenciador Mario, 32, explica que o segredo é o tal do "molho baiano". "Prezamos por candidatos que mostrem força de vontade e não façam jogo confortável. Tem que se comprometer", avalia. Esse sentimento é ecoado pela vendedora Rebeca, 25: "Não pode ser planta de jeito nenhum! Tem que ter garra e disposição".

O conselho de quem assiste do lado de fora é valioso. Para a estudante Ana Luiza, 18, o equilíbrio é o segredo do sucesso. "Ser você mesmo é essencial, porque forçar não fica natural. Mas não dá para ficar apagado. Tem que ser um meio-termo: interagir no jogo sem ser forçado", resume.

Casa de Vidro Nordeste 1 de 4

Essa exigência por "sangue no olho" não é por acaso. Historicamente, o público do Nordeste costuma abraçar participantes que se posicionam e mostram suas raízes sem timidez. No Bela Vista, o sentimento geral é que o BBB 26 não tem espaço para quem entra apenas para "colônia de férias". Os fãs querem ver a cultura, o sotaque e, principalmente, a capacidade de resistência.