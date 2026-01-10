NOVELA DAS 6

Sandra se disfarça de Baronesa e arma flagrante para destruir Túlio em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (10)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você achou que o sábado (10) seria de descanso após o Réveillon, se enganou! Em Êta Mundo Melhor!, o clima esquentou e o suposto beijo de Candinho em Doris River já começa o dia causando revolta. Zulma e Zenaide estão morrendo de raiva do mocinho, sem nem desconfiar que Doris e Dita são a mesma pessoa.

E por falar em disfarces, o quarteto formado por Margarida/Adamo e Asdrúbal/Ivone continua fazendo Olímpia de boba. Mas o perigo real mora ao lado: Sandra, agora na pele da "Baronesa", não está para brincadeira. Ela vai se insinuar para Túlio e, como quem não quer nada, armar um flagrante de beijo para prender o rapaz.

Para fechar com chave de ouro, o plano de Ernesto vai por água abaixo. Ele mandou sequestrar Samir, mas seus capangas, Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra, conseguiram a proeza de levar Simbá por engano.

Enquanto isso, Haydée vive um drama pessoal ao finalmente encontrar a casa de seu pai e confrontar a filha dele.