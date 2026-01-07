Acesse sua conta
Virginia Fonseca pode perder o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio; entenda

Movimentações internas indicam que a escola já discute mudanças para os próximos desfiles

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:33

Virginia Fonseca é Rainha de Bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

O reinado de Virginia Fonseca à frente da bateria da Acadêmicos do Grande Rio pode não se estender por muito tempo. Mesmo antes de estrear oficialmente no Sambódromo neste Carnaval, a influenciadora já enfrenta rumores de que pode deixar o posto nos próximos anos, possivelmente antes do desfile de 2027.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, a permanência de Virginia como rainha de bateria estaria sendo avaliada internamente pela diretoria da escola de Duque de Caxias. Embora nenhuma decisão tenha sido oficializada, o assunto já circula nos bastidores e levanta questionamentos sobre os rumos simbólicos da agremiação.

O nome mais citado como possível substituta é o de Paolla Oliveira, figura histórica da Grande Rio. A atriz deixou o posto no último Carnaval após uma despedida marcada por emoção, quando passou a faixa justamente para Virginia, em um evento realizado na quadra da escola. Ao longo de duas passagens, Paolla acumulou sete carnavais à frente da bateria e construiu uma relação sólida com a comunidade.

Coroação de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio

Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Paola Oliveira passou a faixa de Rainha para Virginia por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Paola Oliveira passou a faixa de Rainha para Virginia por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia foi oficialmente coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / X
1 de 10
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais

Mesmo fora do cargo principal, Paolla nunca se afastou completamente da escola. Em julho, ela recebeu o título inédito de Rainha de Honra, reforçando seu prestígio dentro da agremiação. Na ocasião, fez questão de declarar que sua saída não significava um rompimento: "Saí do cargo, mas jamais do carnaval e da Grande Rio". Internamente, dirigentes e integrantes continuam se referindo a ela como a "eterna rainha".

Nos bastidores, a possibilidade de retorno de Paolla em 2027 é tratada como real por pessoas próximas à diretoria. Ao mesmo tempo, a presença de Virginia no posto vem sendo observada com cautela. Fontes apontam que sua adaptação ao universo do samba, bem como sua conexão com a comunidade, estão entre os pontos analisados.

