FAMOSOS

Virginia Fonseca pode perder o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio; entenda

Movimentações internas indicam que a escola já discute mudanças para os próximos desfiles

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:33

Virginia Fonseca é Rainha de Bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O reinado de Virginia Fonseca à frente da bateria da Acadêmicos do Grande Rio pode não se estender por muito tempo. Mesmo antes de estrear oficialmente no Sambódromo neste Carnaval, a influenciadora já enfrenta rumores de que pode deixar o posto nos próximos anos, possivelmente antes do desfile de 2027.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, a permanência de Virginia como rainha de bateria estaria sendo avaliada internamente pela diretoria da escola de Duque de Caxias. Embora nenhuma decisão tenha sido oficializada, o assunto já circula nos bastidores e levanta questionamentos sobre os rumos simbólicos da agremiação.

O nome mais citado como possível substituta é o de Paolla Oliveira, figura histórica da Grande Rio. A atriz deixou o posto no último Carnaval após uma despedida marcada por emoção, quando passou a faixa justamente para Virginia, em um evento realizado na quadra da escola. Ao longo de duas passagens, Paolla acumulou sete carnavais à frente da bateria e construiu uma relação sólida com a comunidade.

Coroação de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio 1 de 10

Mesmo fora do cargo principal, Paolla nunca se afastou completamente da escola. Em julho, ela recebeu o título inédito de Rainha de Honra, reforçando seu prestígio dentro da agremiação. Na ocasião, fez questão de declarar que sua saída não significava um rompimento: "Saí do cargo, mas jamais do carnaval e da Grande Rio". Internamente, dirigentes e integrantes continuam se referindo a ela como a "eterna rainha".