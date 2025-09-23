CRITICOU

Carol Castro detona Virginia como rainha de bateria da Grande Rio: 'Que Brasil é esse?'

Atriz voltou a se mostrar incrédula com a escolha: 'Hipocrisia absurda'

Carol Castro voltou a criticar a escolha por Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2026. A atriz, que esteve à frente dos ritmistas do Salgueiro entre 2005 e 2006, afirmou que considera 'uma hipocrisia' a coroação da influenciadora, já que o samba-enredo da escola será em homenagem ao movimento Manguebeat e às lutas contra as desigualdades sociais.

O que me deixou incrédula foi o fato de, na mesma semana em que a pessoa estava numa CPI falando de bets, de jogos onde você enriquece às custas da perda do outro, lucra em cima da desgraça alheia, que está destruindo famílias, tirando vidas das pessoas, que não é cigarro, não é bebida, fazem umas comparações que... não é sobre isso. [Ela aparece] dizendo que joga, que está legal, quando não é, é calunioso e é mentira", disse Carol, em entrevista a revista Istoé.

Em seguida, a atriz relembrou quando Virginia foi convocada para depor na CPI das Bets. "E vai de uma maneira para passar uma imagem, tudo pensado. Eu fiquei completamente assim: 'Gente, que Brasil é esse? Que país é esse que a pessoa está tirando selfie, tirando sarro, rindo, dizendo que 'não' e falando tudo o que o advogado falou que tem que falar", falou.

"Três dias depois, vai ser rainha de bateria de um samba-enredo... se fosse outro, eu nem estaria comentando, mas falando de um samba-enredo que fala justamente [sobre desigualdade] é uma hipocrisia muito louca. Claro, existe muita hipocrisia no nosso país. Mas assim, eu fiquei... é mais ou menos o que aconteceu na madrugada da PEC da Impunidade e Bandidagem", disse Carol Castro, citando a PEC da Blindagem.

A artista destacou que sua crítica não tem relação com uma suposta vontade de ocupar o mesmo posto de Virginia. "Ah, porque foi rainha de bateria e quer voltar a ser. Ah, ela quer ser rainha de bateria da Grande Rio'. Não, gente. Nem tenho joelho para isso agora. Adoro Carnaval, sambar, etc. Mas saí, inclusive, pensando na época: 'Deveria ser alguém da comunidade''.