Dia do sorvete: veja 4 receitas irresistíveis para fazer em casa

Giuliana Mancini
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:40
Hoje, 23 de setembro, é celebrado o Dia do Sorvete! E nada melhor do que comemorar preparando versões caseiras, cremosas e fáceis de fazer. Além de mais saudáveis que as industrializadas, essas receitas podem ser personalizadas com frutas, chocolates e até aquele ingrediente especial que você ama. Separamos quatro opções deliciosas, com chocolate, morango, coco e até café com doce de leite.
Sorvete
Ingredientes:
500 ml de creme de leite fresco (ou nata)
1 lata de leite condensado
200 g de chocolate meio amargo picado
2 colheres (sopa) de cacau em pó
Como fazer:
Fica cremoso como os de sorveteria!
Ingredientes:
500 g de morangos congelados
1 lata de leite condensado
1 caixa de creme de leite
Como fazer:
Dica: finalize com pedaços de morango fresco antes de servir.
Ingredientes:
200 ml de leite de coco
1 lata de leite condensado
1 caixa de creme de leite
100 g de coco ralado
Como fazer:
Sirva com calda de chocolate ou raspas de coco.
Ingredientes:
1 lata de creme de leite
1 lata de leite condensado
2 colheres (sopa) de café solúvel
4 colheres (sopa) de doce de leite
Como fazer:
Um sabor sofisticado, perfeito para quem ama café.
Dica final: Para deixar qualquer receita ainda mais cremosa, bata o sorvete depois de 2 horas no congelador e retorne ao freezer. Esse processo ajuda a quebrar os cristais de gelo e garante textura aveludada.