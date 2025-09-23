Acesse sua conta
Dia do sorvete: veja 4 receitas irresistíveis para fazer em casa

Aproveite a data para se refrescar com sabores incríveis

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:40

Sorvete de chocolate
Sorvete de chocolate Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, 23 de setembro, é celebrado o Dia do Sorvete! E nada melhor do que comemorar preparando versões caseiras, cremosas e fáceis de fazer. Além de mais saudáveis que as industrializadas, essas receitas podem ser personalizadas com frutas, chocolates e até aquele ingrediente especial que você ama. Separamos quatro opções deliciosas, com chocolate, morango, coco e até café com doce de leite.

Sorvete de morango por Shutterstock/Reprodução

Sorvete Cremoso de Chocolate

Ingredientes:

500 ml de creme de leite fresco (ou nata)

1 lata de leite condensado

200 g de chocolate meio amargo picado

2 colheres (sopa) de cacau em pó

Como fazer:

  1. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas.
  2. Bata o creme de leite até formar chantilly.
  3. Misture o leite condensado, o chocolate e o cacau.
  4. Incorpore delicadamente ao chantilly.
  5. Leve ao congelador por 4 horas, mexendo a cada hora.

Fica cremoso como os de sorveteria!

Sorvete de Morango Natural

Ingredientes:

500 g de morangos congelados

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

Como fazer:

  1. Bata os morangos congelados no liquidificador ou processador.
  2. Junte o leite condensado e o creme de leite.
  3. Bata até virar um creme homogêneo.
  4. Congele por 3 horas.

Dica: finalize com pedaços de morango fresco antes de servir.

Sorvete de Coco com Leite Condensado

Ingredientes:

200 ml de leite de coco

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

100 g de coco ralado

Como fazer:

  1. Bata todos os ingredientes no liquidificador.
  2. Leve ao congelador por 2 horas.
  3. Retire, bata na batedeira e volte ao congelador por mais 2 horas.

Sirva com calda de chocolate ou raspas de coco.

Sorvete de Café com Doce de Leite

Ingredientes:

1 lata de creme de leite

1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de café solúvel

4 colheres (sopa) de doce de leite

Como fazer:

  1. Bata o leite condensado, o creme de leite e o café solúvel no liquidificador.
  2. Leve ao congelador por 2 horas.
  3. Misture o doce de leite em fitas (sem mexer muito, para ficar mesclado).
  4. Congele por mais 2 horas antes de servir.

Um sabor sofisticado, perfeito para quem ama café.

Dica final: Para deixar qualquer receita ainda mais cremosa, bata o sorvete depois de 2 horas no congelador e retorne ao freezer. Esse processo ajuda a quebrar os cristais de gelo e garante textura aveludada.

