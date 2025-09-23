Acesse sua conta
Confusão em A Fazenda 17 faz peões acreditarem que Faustão morreu: 'Ele estava mal'

Participantes criaram teorias sobre a falta de dinâmica ao vivo na última segunda-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:58

Dudu Camargo em 'A Fazenda 17'
Dudu Camargo em 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução

Os participantes de "A Fazenda 17" surtaram na noite da última segunda-feira (22) com a falta de uma dinâmica ao vivo. Os confinados passaram a criar teorias para o "sumiço" da apresentadora Adriane Galisteu, e cogitaram até mesmo a morte de Faustão para justificar o "cancelamento" do programa naquele dia. Vale citar que o apresentador segue vivo e até compareceu ao casamento da filha no último fim de semana.

A confusão, porém, aconteceu por falta conhecimento do cronograma semanal do reality show da Record. Isso porque a atração não tem uma atividade às segundas-feiras, e seu espaço na programação é reservado para a exibição da Prova de Fogo, gravada no domingo.

Os peões se arrumaram normalmente para uma edição ao vivo - que não foi dito a eles que seria realizada. Mas, com o passar das horas sem um contato direto de Adriane Galisteu, ficaram preocupados. Não demorou muito para que começassem as teorias de que algo grandioso pudesse ter acontecido no mundo exterior. A primeira especulação foi a morte de Fausto Silva.

"O F pararia. Ele derrubaria a grade", disparou Nizam, evitando falar o nome do apresentador. "Quem é F?", questionou uma das peoas. "O F grandão! Com certeza... E ele estava mal", disse o ex-BBB.

"Isso se ele morreu agora há pouco. Se ele morreu de manhã, a grade toda já informou. Mas acho muito difícil derrubar novela e Fazenda", especulou Dudu Camargo.

Mais tarde, o apresentador chegou a pensar que poderia até ter acontecido uma guerra. "Agora uma coisa é fato: aconteceu alguma coisa. Isso eu falo com certeza, pelo seguinte: ela [Adriane Galisteu] falou 'e aí, ontem vocês foram na piscina?', porque sábado é o dia que não tem nada mesmo, que deixa a gente livre", afirmou.

"Agora, em plena segunda-feira não ter nada, tipo assim, nem uma dinâmica à tarde gravada, é porque aconteceu alguma coisa. E algo grave - não é apenas um famoso falecendo não. É alguém do poder. Ou guerra... E é o momento que a gente fica sem saber", lamentou Dudu.

