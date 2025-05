CARNAVAL

É oficial: Grande Rio confirma Virginia Fonseca como nova Rainha de Bateria

Influenciadora digital assumirá o posto na escola de Duque de Caxias substituindo Paolla Oliveira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2025 às 14:59

É oficial: Grande Rio confirma Virginia Fonseca como nova Rainha de Bateria Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Agora é oficial: Virginia Fonseca será a nova Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval 2025. A influenciadora, que soma milhões de seguidores nas redes sociais, foi confirmada pela direção da escola de samba como sucessora de Paolla Oliveira no cargo, uma das posições mais cobiçadas do carnaval carioca. >

A coroação de Virginia deve acontecer ainda este ano, em um evento especial na quadra da agremiação, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A presença da influenciadora na Marquês de Sapucaí já é dada como certa, e ela promete entrar de corpo e alma no universo do samba.>

"É uma honra imensa receber esse convite da Grande Rio. Estou comprometida em me dedicar à escola, à comunidade e à cultura do carnaval", declarou Virginia, que vem intensificando o contato com integrantes da escola e mergulhando nos ensaios e compromissos carnavalescos.>

Grande Rio confirma Virginia Fonseca como nova Rainha de Bateria 1 de 5

Mesmo estreante na avenida, Virginia tem apostado na preparação intensa para honrar o posto, tradicionalmente ocupado por nomes ligados ao samba ou com histórico na folia. A Grande Rio, por sua vez, reforça que busca inovação e representatividade com a escolha, apostando no carisma e no alcance da influenciadora para atrair um novo público.>