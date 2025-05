EITA!

Abaixo-assinado contra Virginia Fonseca na Grande Rio recebe apoio de famosas: 'deveria ter bom senso'

Mulher Abacaxi criou um abaixo-assinado criticando a nomeação da influenciadora como Rainha de Bateria

A escolha de Virginia Fonseca para assumir o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio causou uma verdadeira polêmica no mundo do samba. Na última semana, a decisão dividiu opiniões e gerou revolta entre sambistas e apaixonados pela folia. Uma das manifestações mais contundentes partiu de Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, que criou um abaixo-assinado virtual para tentar barrar a nomeação da influenciadora. >

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, a Mulher Abacaxi revelou que não está sozinha em sua indignação. Segundo ela, recebeu uma mensagem direta de apoio da atriz Erika Januza, que ocupou o mesmo cargo na Viradouro até recentemente. "Querida, parabéns pela coragem de se pronunciar. Sucesso para você sempre", escreveu a atriz no privado do Instagram, em solidariedade à iniciativa.>

Marcela não poupou críticas à escolha da influenciadora, alegando falta de vínculo com a cultura do samba. "Ela é linda, mas o que tem a ver com o samba?", questionou. Para a ativista do carnaval, ocupar o posto de rainha vai além da fama e do dinheiro. "Carnaval não é só status. É compromisso, história, comunidade. Comece como musa, vá conhecendo a escola, e então poderá assumir algo tão sério.">