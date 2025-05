NAS REDES

Virginia Fonseca se manifesta após polêmica e perda de seguidores: 'Ou eu te amo ou você é irrelevante'

Influenciadora deixou de ser seguida por 600 mil pessoas desde que prestou depoimento na CPI das Bets

No último sábado (17), no Rancho do Maia, a influenciadora já tinha chamado a atenção por cantar o hit Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim, um feat entre seu marido, Oruam, Mc Tuto e Rodrigo do CN. A música tem o trecho "tá doida com o dinheiro do tigrinho". Vale lembrar que 'Jogo do Tigrinho' é o nome pelo qual o jogo de apostas Fortune Tiger se popularizou no Brasil.>