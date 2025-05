DESABAFOU

Atriz revela segredo escondido há 30 anos: 'Estou vivendo uma mentira a vida toda'

Estrela de 'Law & Order', Mariska Hargitay é filha de Jayne Mansfield

A atriz Mariska Hargitay, que é conhecida por estrelar a série 'Law & Order: SVU', revelou um segredo familiar que era guardado a sete chaves há 30 anos. A informação foi compartilhada no documentário 'My Mom Jayne', produção sobre a mãe da artista, Jayne Mansfield, um dos maiores símbolos sexuais de Hollywood - e que chegou a rivalizar com Marilyn Monroe.>