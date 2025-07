APAIXONADAS

Medalhista do vôlei, Carol Gattaz assume namoro com advogada mineira que bomba no TikTok

Victoria Misk, de 33 anos, exibe momentos ao lado da jogadora em vídeos

Carol Gattaz assumiu namoro com Victoria Misk Crédito: Reprodução

Medalhista olímpica do vôlei e comentarista, Carol Gattaz, 43 anos, está em um novo relacionamento. A jogadora, que completa 44 neste domingo (27), namora a advogada mineira Victoria Misk, de 33. As duas têm aparecido com frequência nas redes sociais e já passam boa parte do tempo juntas no apartamento de Victoria, em Belo Horizonte.>

A relação, que já dura ao menos três meses, ganhou espaço principalmente no TikTok. No perfil de Victoria, a rotina do casal aparece em vídeos que mostram jantares românticos, viagens, carinhos e momentos do dia a dia. Um dos registros mais vistos é do primeiro Dia dos Namorados que passaram juntas.>

Em uma das últimas viagens, elas foram à fazenda da família de Carol Gattaz, em Ilha Solteira, interior de São Paulo. A ginasta Rebeca Andrade também esteve no passeio. Amiga próxima de Carol, Rebeca tem sido apontada como namorada da jogadora Gabi Guimarães, que atualmente está com a seleção brasileira na disputa da Liga das Nações Feminina, na Polônia.>

