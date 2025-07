DA TV PARA A MESA

Outback lança dois novos pratos criados no reality ‘Chef de Alto Nível’; veja preços

Receitas vencedoras do episódio exibido nesta quinta (24) já estão disponíveis em todas as unidades do Brasil

Fernanda Varela

Publicado em 25 de julho de 2025 às 14:51

Ana Maria Braga Crédito: Divulgação

A partir desta sexta-feira (25) o Outback Steakhouse disponibiliza no cardápio duas novas receitas criadas por participantes do reality Chef de Alto Nível, da TV Globo, comandado por Ana Maria Braga. Os pratos foram desenvolvidos durante a prova exibida no episódio de quinta-feira (24), e já estão à venda nas unidades da rede em todo o país por tempo limitado.>

As novidades são o Chef’s Duo Ribs (R$ 147,90) e o Kookaburra Aussie Tizer (R 79,90). As receitas vencedoras foram inspiradas em ingredientes clássicos da marca e adaptadas ao estilo do Outback, em parceria com o programa. O vencedor da prova também será premiado com uma imersão nas cozinhas da rede no Brasil e na sede da marca, em Tampa, nos Estados Unidos.>

O Chef’s Duo Ribs combina duas Jr. Ribs: uma com o Special Apple Sauce, molho de maçã com leve toque de barbecue, e a outra com o molho à escolha do cliente (Special Apple Sauce, Barbecue ou Billabong). Acompanha os novos Potato n' Cheese Crocs (croquetes de batata com queijo), Crispy Chef's Salad (mix de vegetais frescos, bloom petals e parmesão com molho cítrico) e fritas Outback.>

Já o Kookaburra Aussie Tizer traz croquetes de frango desfiado com tempero especial, crocantes por fora e macios por dentro, acompanhados por cinco unidades das tradicionais Kookaburra Wings. O prato ainda é servido com vinagrete de abóbora, maionese de páprica doce e molho tipo blue cheese.>

“A marca quer convidar todos a vivenciarem uma experiência única, provando de perto o resultado da criatividade e do talento que marcam o reality”, afirma Raquel Paternesi, diretora de Marketing do Outback Steakhouse. “Nosso desafio foi ‘Outbackzar’ os sabores criados pelos competidores no calor da prova, para infundir neles o nosso famoso Bold flavour, sem perder a essência que os fez vencedores”, conclui.>