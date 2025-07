ENTENDA

Amante de CEO, Kristin Cabot reaparece após escândalo e detalhe levanta suspeitas

Ex-diretora de RH da Astronomer foi vista sem aliança em casa de luxo nos EUA, dias após deixar o cargo

Fernanda Varela

Publicado em 25 de julho de 2025 às 14:00

Kristin Cabot Crédito: Reprodução

Kristin Cabot, ex-diretora de RH da Astronomer, foi vista pela primeira vez após ser flagrada com o então CEO da empresa, Andy Byron, durante um show do Coldplay que viralizou nas redes. Em imagens divulgadas nesta sexta-feira (25) pelo Daily Mail, a executiva aparece sem a aliança de casamento, detalhe que levantou ainda mais suspeitas sobre o futuro de seu relacionamento com o bilionário Andrew Cabot.>

Segundo a publicação britânica, Kristin estava descalça, usando roupas casuais e regando as plantas do jardim de sua casa em Rye, New Hampshire, nos Estados Unidos. A ausência de qualquer anel de compromisso nas mãos chamou atenção imediata nas imagens, que mostram a ex-executiva com semblante abatido.>

Ainda não há confirmação oficial sobre uma separação. De acordo com o New York Post, Kristin e Andrew são donos da propriedade avaliada em US$ 2,2 milhões (cerca de R\$ 12,1 milhões), que atualmente está penhorada. Nenhum pedido de divórcio foi registrado até o momento em New Hampshire ou em Massachusetts.>

Kristin conversou brevemente com um homem na garagem, que levava o filho dela, de um casamento anterior. Não está claro se o homem era seu atual marido.>

As imagens foram divulgadas poucas horas depois de a Astronomer confirmar ao TMZ a saída oficial de Cabot da empresa. Ela pediu demissão dias após o escândalo, mesmo caminho seguido por Byron, que deixou o cargo de CEO no sábado anterior ao vazamento.>