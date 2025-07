SEM EMPREGO

Amante pede demissão após flagra com CEO em show do Coldplay

Kristin Cabot era chefe do RH da Astronomer e deixou cargo após aparecer agarradinha em Andy Byron

Kristin Cabot não é mais a chefe do RH da Astronomer. Uma semana após ser flagrada em um show do Coldplay agarradinha em Andy Byron, então CEO da empresa, a americana pediu demissão do cargo. Byron também deixou o posto depois que o escândalo viralizou nas redes sociais.>