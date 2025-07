ABALADA

Veja como está Megan Kerrigan Byron, esposa de CEO flagrado com amante; ela tem recebido apoio

Megan Kerrigan Byron está na casa de praia em Maine

Fernanda Varela

Publicado em 25 de julho de 2025 às 12:42

Megan Kerrigan Byron foi traída pelo marido Crédito: Reprodução

Depois do flagra de traição que viralizou durante um show do Coldplay, vizinhos do ex-CEO da Astronomer, Andy Byron, relataram que a esposa dele, Megan Kerrigan Byron, deixou a residência principal da família e se refugiou em uma casa de veraneio no litoral de Maine, nos Estados Unidos.>

A informação foi publicada pelo Daily Mail, que ouviu moradores da vizinhança de Kennebunk, onde o casal tem uma mansão avaliada em US$ 2,4 milhões, cerca de R$ 14 milhões. “Todo mundo viu o vídeo. Foi repugnante”, disse um dos vizinhos, sob anonimato. “Mas a família não quer falar sobre isso. Eles merecem privacidade.”>

Megan tem sido amparada por familiares na casa de praia, incluindo a irmã mais velha, Maura. Ela também estaria conversando com o marido desde o escândalo, embora não se saiba se Andy Byron chegou a visitá-la no local.>

Antes de deixar o lar principal, Megan vivia com o então executivo em Northborough, Massachusetts, em uma mansão estimada em US$ 1,4 milhão (R$ 7,7 milhões).>

O episódio que deu origem à crise aconteceu no dia 16 de julho, em Boston, durante uma apresentação do Coldplay. O CEO e a amante foram exibidos no telão durante o momento da “câmera do beijo”, mas a mulher cobriu o rosto e se afastou rapidamente, enquanto o homem abaixou a cabeça para sair do enquadramento.>