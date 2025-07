COLDPLAY

Amante do RH flagrada com CEO em show não foi demitida: 'Mundo real'

Kristin Cabot segue como funcionária, enquanto Andy Byron pediu demissão da empresa de tecnologia

Publicado em 22 de julho de 2025 às 08:45

Pega no flagra com o empresário Andy Byron durante um show do Coldplay nos Estados Unidos, Kristin Cabot ainda é chefe de RH da Astronomer. Apesar de o executivo ter pedido demissão de seu cargo como CEO da empresa de tecnologia, ela está apenas de licença de suas funções. E o jornal New York Post explicou o motivo do grupo ainda não ter desligado sua diretora de recursos humanos.>

O flagrante, que repercutiu ao redor do mundo e virou até meme, aconteceu na última quarta-feira (16), quando Andy e Kristin apareceram no telão do espetáculo, para 65 mil pessoas, no Gillette Stadium, na cidade de Foxborough, em Massachusetts (EUA). Os dois reagiram imediatamente, escondendo o rosto. A situação ficou ainda pior quando o vocalista Chris Martin brincou: "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos". Depois, veio à público que ambos são casados com outras pessoas.>

Segundo a reportagem do New York Post, Cabot ainda deverá ser demitida. Fontes consultadas pela publicação relataram que ela segue em seu cargo por questões legais. “Em uma grande empresa do mundo real, você não pode simplesmente demitir alguém porque as manchetes são feias”, explicou a advogada Nicole Brenecki na matéria.

"Provavelmente há contratos, investigações internas e questões legais envolvidas. Se o RH aprovou o que aconteceu no show do Coldplay e há um histórico de documentos que apóiam isso, provavelmente algumas cabeças vão rolar. Só que pode levar alguns dias até que a ‘machadinha’ caia", completou a profissional.>

Byron, por sua vez, pediu demissão do cargo de CEO da Astronomer. A informação foi divulgada no último sábado (19), três dias após o flagrante no show. A conta oficial da empresa no X, antigo Twitter, informou: "Andy Byron apresentou sua demissão e o Conselho de Administração aceitou".>

Kristin Cabot é esposa do empresário Andrew Cabot. Ele é CEO da Privateer Rum, uma empresa de bebidas alcoólicas com sede no estado norte-americano do Massachusetts - e na qual ela atua como membro do conselho consultivo. O casal tem dois filhos.>