EXCESSOS

É isto que acontece com seu corpo quando você passa 9 horas por dia no celular

De miopia a dores crônicas, especialistas detalham os riscos que muitos ignoram até ser tarde demais

Brasileiros passam, em média, nove horas por dia usando telas, posicionando o país como o segundo no ranking mundial de tempo em dispositivos digitais, atrás apenas da África do Sul. Este dado alarmante, revelado por um levantamento global da Electronics Hub com base no relatório Digital 2023, representa mais da metade do tempo acordado diariamente. >