SEM RISCOS

Seu celular está limpo? Veja cinco dicas para higienizar um dos objetos mais contaminados do dia a dia

Aprenda a cuidar do seu smartphone sem danificar o aparelho e protegendo sua saúde

Integrante da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional, Heitor Mazziero explica que os celulares são grandes vetores de sujidades e microrganismos, já que estão em contato constante com as nossas mãos e superfícies diversas, e que muitas vezes estão longe de estarem limpas. “Temos o hábito de deixá-los em bancadas, bancos de carro, móveis e até no banheiro, ambientes com diferentes níveis de contaminação”, alerta Mazziero, que é também coordenador de marketing do Grupo Bralimpia e Renko. Segundo o especialista, a boa notícia é que dá para higienizar o aparelho de forma eficaz e segura, sem riscos para as partes plásticas ou a tela sensível. >