Aos 72 anos, Bruna Lombardi revela viver 'amor intenso': 'Sexo é fundamental, sempre gostei'

Atriz defende liberdade, mas reforça importância de ter confiança e diálogo

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2025 às 10:01

Aos 72 anos, Bruna Lombardi comentou sobre seu casamento de décadas com o ator e empresário Carlos Alberto Riccelli, de 78 anos. A atriz afirmou que manter uma rotina de “amor intenso” é parte essencial da relação.>

“Sexo é fundamental, sempre gostei, porque está relacionado à liberdade. Nunca cobicei homens pelo físico ou pela aparência; priorizo a sensibilidade. Transar com quem você ama e confia traz novas descobertas. Com o tempo, isso evolui”, disse Bruna em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.>

Apesar de pregar pela liberdade, de ambosBruna explicou que seu relacionamento é monogâmico, mas com espaço para reflexão e mudanças, se for desejo de ambos. “Nunca vivemos outros acordos [além da monogamia], mas também nunca dissemos que não estamos abertos. Temos um diálogo profundo, respeitamos os nossos sentimentos. Uma relação legal é baseada na independência.”>

Ela contou que sempre preferiu preservar a vida pessoal em vez da fama. No auge da carreira como atriz, nos anos 1990, decidiu deixar as novelas para viver com o filho Kim Riccelli em Los Angeles. “Kim era pequeno, eu fazia novela e não queria um assédio violento em cima dele. Fui para Los Angeles estudar. Precisava achar outros lugares, descobrir outras coisas de que gostava.”>

Atualmente, Bruna se dedica à literatura e já publicou dez livros. No ano passado, quase teve um burnout devido à rotina intensa de trabalho. “Estava fazendo muitas palestras, pegando aviões toda semana e preparando o livro. Tive dores de estômago, não conseguia engolir. Fiquei internada, fiz exames. Era fadiga. Tenho tentado mudar o modus operandi e encontrar equilíbrio.”>

Sobre o envelhecimento, Bruna encara com leveza e conta que a vaidade perdeu espaço em sua vida. “Se precisasse ser uma mulher sexy de roupa preta, vamos lá, mas não era a minha verdade. Outro dia, um jornalista daqueles sisudos perguntou como eu me mantinha jovem. Brinquei que daria uma receita de beleza a ele. Agradeço os elogios, mas deixei a vaidade no passado. É muito fácil se perder.”>