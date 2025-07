FAMÍLIA

Limão no berço ajuda bebê a dormir? Pediatras dão a resposta

Técnica viral tem ganhado forças, mas estudiosos alertam sobre perigo e eficiência

Quem tem um bebê em casa sabe: fazer a criança dormir pode ser uma das tarefas mais difíceis do dia. >

Uma teoria ganhou força nas redes sociais: a de que colocar um limão cortado no berço ajudaria o bebê a dormir melhor durante a noite. Muitos pais decidiram testar a dica e publicaram vídeos mostrando que, aparentemente, a técnica teve bons resultados.>

Apesar de parecer uma solução simples e milagrosa, pediatras alertam que não existe comprovação científica nem explicação validada que confirme a influência do limão na qualidade do sono dos bebês.>

Como melhorar qualidade do sono

O que dizem os especialistas?

O médico Renato Kfouri, pediatra infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em entrevista ao Metrópoles, fez um alerta aos pais. >

Segundo ele, nem o cheiro, nem o consumo do limão têm qualquer efeito sobre o sono da criança. Não há base científica para isso. Aromaterapia, destaca o especialista, não é medicina.>

A pediatra Tainá de Carvalho Coelho, do Centro Clínico Mantevida de Brasília, também em entrevista ao jornal, reforça que não existem estudos que liguem o uso do limão à melhora do sono. >