que soninho,,,

Janela de ouro do sono: por que dormir antes das 22h faz diferença

Nutróloga explica como horário do sono afeta desde hormônios até saúde do fígado.

Marianna Magri, nutróloga, destaca que o corpo inicia processos cruciais por volta das 22h. Colleen Lance complementa: "A melatonina desencadeia o preparo para dormir horas antes do repouso efetivo". Telas noturnas podem bloquear esse mecanismo natural. >

O papel da melatonina na qualidade do sono

Fígado: o grande beneficiado do sono cedo

Mulheres são mais afetadas por dormir tarde

Estudo europeu com mais de 100 mil participantes mostrou maior propensão a problemas cardíacos em quem dorme após as 22h. O efeito foi particularmente significativo no público feminino. >