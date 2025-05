SEM TABU

'Vovó fitness' revela romance com homem 20 anos mais novo: 'melhor sexo da minha vida'

A influenciadora contou que a diferença de idade nunca foi um problema e que se sente mais viva e confiante

A influenciadora fitness Andrea Sunshine, de 55 anos, voltou a gerar burburinho nas redes após abrir o jogo sobre seu relacionamento com um homem 20 anos mais novo. Atualmente morando em Roma, na Itália, ela falou ao tabloide britânico The Sun sobre a conexão intensa com Federico, de 35 anos. >

Internacionalmente conhecida como a "vovó fitness", Andrea garantiu que a diferença de idade não interfere no romance e que os comentários negativos não abalam sua confiança. "Muitos acham que homens mais jovens se aproximam por interesse financeiro, mas eu sei diferenciar quem está comigo por quem eu sou. Não sou uma sugar mommy", afirmou com firmeza.>

A relação, segundo ela, trouxe um novo ânimo para sua vida pessoal. "Me sinto mais viva, feminina e poderosa. O sexo com ele é o melhor que já tive. É como se algo adormecido tivesse despertado, estou me sentindo uma deusa",. disse a influenciadora, que mantém contato diário com Federico mesmo durante a viagem dele à China.>