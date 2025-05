CANCELADO

Vai acabar? Coldplay cancela turnê com 10 shows no Brasil e anuncia pausa na carreira

Banda britânica desmarca 10 shows e interrompe agenda na América do Sul

Os fãs brasileiros do Coldplay foram pegos de surpresa nesta semana com uma notícia nada animadora: a banda decidiu cancelar sua aguardada turnê pelo Brasil, que estava marcada para novembro de 2025. Com 10 shows previstos no Rio de Janeiro, a banda optou por suspender toda sua agenda na América do Sul e anunciou uma pausa por tempo indeterminado na carreira. >