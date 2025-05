FAMOSOS

Tatá Werneck reage a boato sobre mau odor de Cauã Reymond: 'nem olho pra axila'

Após ser questionada por um internauta, a apresentadora brincou sobre o ator viver de sunga

Tatá, com seu característico bom humor, negou ter reparado nisso e deu uma resposta espirituosa. "Não sei, porque ele está sempre de sunga. Não consigo reparar na axila", respondeu, arrancando risadas dos fãs. Ela e Cauã contracenaram juntos no filme Uma Quase Dupla (2018) e, mais recentemente, na novela Terra e Paixão (2023).>

O burburinho sobre o suposto "cheiro" do ator começou no início de abril, quando o colunista Leo Dias divulgou que a atriz Bella Campos teria se incomodado com o odor de suor de Cauã durante as gravações da nova versão da novela Vale Tudo. Ainda segundo a nota, o ator teria respondido que o cheiro seria "cheiro de masculinidade" e que ele preferia usar apenas talco, mantendo um costume de família.>