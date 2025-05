TELEVISÃO

Leo Dias na Globo? Apresentador recebe convite de Luciano Huck

Proposta inusitada foi revelada no 'Fofocalizando' desta terça-feira (20)

Elis Freire

Publicado em 21 de maio de 2025 às 14:54

Leo Dias Crédito: Reprodução/SBT

Leo Dias fez uma revelação durante o Fofocalizando desta terça-feira (20): ele recebeu um convite especial de Luciano Huck! “Posso contar, diretor? Lembra que no passado, [Gabriel] Cartolano, você que tá desde o início, não era fácil ser convidado para festas, homenagens e momentos especiais?”, começou o jornalista. >

Ao contar a novidade, o apresentador relembrou que a sua equipe não costumava ser bem-vinda nos locais. “O pessoal pagava para a gente não ir”, brincou . “Eles faziam de tudo [pra gente não ir]. Aliás, a gente sofreu muito até chegar aqui nos dias de hoje. Muitas externas, muitos nãos, mas eu queria contar para vocês o que aconteceu", disse.>

E, então, a proposta foi revelada. “ O senhor Carlos Alberto de Nóbrega vai ser homenageado no Domingão com Huck. E aí o Luciano Huck convidou o 'Fofocalizando' para cobrir essa homenagem. O Fofocalizando foi chamado para cobrir os bastidores dessa homenagem que ele vai fazer. Muito obrigado, Luciano, a nossa equipe do Rio de Janeiro estará aí”, concluiu Dias.>

De volta à TV

No mês passado, Leo Dias chegou a ficar cerca de dez dias afastado do programa de entretenimentos das tardes do SBT por conta de uma internação por pneumonia. Ele ficou cinco dias internado na UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo.>