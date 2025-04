FAMOSOS

Leo Dias recebe alta após 5 dias de internação na UTI e diagnóstico é revelado

Jornalista foi tratado em hospital de São Paulo e já está em recuperação em casa

Após cinco dias internado na UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo, o jornalista Leo Dias teve alta médica nesta terça-feira (08) e já está em casa, em Pernambuco. O apresentador do programa Fofocalizando, do SBT, deu entrada na unidade hospitalar na última quinta-feira (03) com um quadro de pneumonia.>