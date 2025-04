SUSTO

'Dor no peito e muita indisposição': Andressa Urach é internada às pressas com suspeita de vírus misterioso

Influenciadora e funcionária apresentaram sintomas fortes e seguem sob observação em hospital particular

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de abril de 2025 às 14:24

Andressa Urach é internada às pressas com suspeita de vírus misterioso Crédito: Reprodução/Instagram

Andressa Urach (37), usou as redes sociais nesta terça-feira (08) para compartilhar com os seguidores que está internada após ser acometida por uma vírus ainda não identificado. A influenciadora, que também trabalha com conteúdo adulto, apareceu em uma cama de hospital e contou que procurou atendimento médico após sentir fortes sintomas ao lado de uma funcionária, identificada como Mari.>

“Viemos ao hospital achando que era só uma consulta, mas acabamos ficando. A Mari foi diagnosticada com dengue, mas no meu caso, os exames não confirmaram nada. Ainda estão investigando”, disse Urach, visivelmente abatida, com a voz rouca e semblante cansado.>

Segundo ela, os sintomas foram intensos: dores no corpo, náuseas, diarreia, vômito e até falta de ar. “Parece que passou um caminhão por cima da gente. Eu ainda estou com dor no peito e muita indisposição”, contou a ex-participante de reality.>

A modelo ressaltou o privilégio de poder contar com atendimento particular e revelou o custo da internação. “Só esses três dias de hospital já somam quase R$ 15 mil. Fora os exames extras. Não quero sair daqui sem um diagnóstico claro. Mas fico pensando em quem depende do SUS, deve ser desesperador”, desabafou.>

Apesar do desconforto, Urach elogiou a estrutura do hospital onde está internada. “Aqui tudo é excelente, desde os médicos até a alimentação. Mas isso só reforça o quanto é desigual o acesso à saúde no país”, refletiu.>