SUPER URACH

Andressa Urach inaugura supermercado no Rio Grande do Sul: ‘Muito feliz’

Influenciadora anuncia novo negócio em sociedade com o filho e celebra momento nas redes sociais.

A influenciadora Andressa Urach deu mais um passo no mundo dos negócios ao inaugurar um supermercado no Rio Grande do Sul. O empreendimento, que leva o sobrenome da modelo, foi apresentado aos seus seguidores por meio de uma publicação no Instagram, na quarta-feira (15). Na foto, Andressa aparece sorridente ao lado de um carrinho de compras, destacando o novo projeto.