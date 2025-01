EDUCAÇÃO

Quer estudar fora? Veja 5 dicas para planejar um intercâmbio

Experiências internacionais atraem cada vez mais brasileiros que buscam desenvolvimento acadêmico e profissional

O desejo por crescimento pessoal e profissional levou a um aumento de 21,68% no número de brasileiros que optaram por estudar no exterior em 2023, em comparação ao ano anterior. O dado, divulgado pela Pesquisa Belta, reflete a valorização de experiências internacionais como diferencial no mercado de trabalho, além de contribuir para habilidades interculturais e novas perspectivas.