Andressa Urach surpreende e realiza procedimento na região íntima para aumentar o ponto G

Influenciadora deu detalhes do processo de recuperação

Urach contou nas suas redes sociais que o desejo em realizar esse procedimento foi para aumentar a sensibilidade e o prazer sexual, além de buscar formas de se conhecer melhor e se sentir mais realizada, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. A ex-Fazenda atualmente trabalha produzindo conteúdo adulto para as plataformas +18 como o Privacy.>

O procedimento envolve a injeção de ácido hialurônico na parede frontal da vagina para corrigir assimetrias e deixar a região mais volumosa. "Além do preenchimento dos grandes lábios, também realizamos a aplicação na região do clitóris, com o objetivo de aumentar a sensibilidade local e, consequentemente, o prazer durante as relações sexuais", comenta a Dra. Anna Anastácio, responsável pelo procedimento.>