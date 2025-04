GRAVIDEZ E EXPOSIÇÃO

Saiba quem é Adriana Paula mãe do primeiro filho de Davi Brito

Anunciada como mãe do bebê do campeão do BBB 24, Adriana some das redes após exposição feita por Davi e termina o relacionamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de abril de 2025 às 12:05

Saiba quem é Adriana Paula mãe do primeiro filho de Davi Brito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A vida de Davi Brito, campeão do BBB 24, virou de cabeça pra baixo nesta terça-feira (08) após anunciar, de forma inesperada, que será pai. A revelação veio por meio de um vídeo emocionado nas redes sociais. Mas a felicidade durou pouco: a futura mãe, Adriana Paula, terminou o relacionamento após o anúncio público da gravidez, que ela preferia manter em sigilo.>

Muito discreta em suas redes sociais, Adriana tem 25 anos, é dentista e também baiana. A jovem, que mantinha uma rotina longe dos holofotes, ganhou notoriedade ao ter seu nome atrelado a Davi e viu seus seguidores dispararem para mais de 175 mil em poucos dias. Em seu perfil, compartilha registros de viagens e momentos tranquilos, como os passeios por Barra Grande e pela Península de Maraú.>

O relacionamento com Davi começou em janeiro, de maneira inusitada: durante uma travessia de ferry-boat entre Salvador e Itaparica. O romance foi oficializado no dia 17 daquele mês, com uma declaração pública do ex-motorista de aplicativo: “A vida é feita de amor”, escreveu ele na época.>

O que parecia ser uma fase de celebração, no entanto, virou crise. Após o anúncio da gravidez, que pegou até a avó da criança de surpresa, Adriana não comentou o assunto e deixou de seguir Davi nas redes sociais, gesto que foi retribuído por ele. O vídeo do anúncio, antes publicado com entusiasmo, também foi apagado.>

“Ela quer ficar sozinha, pensar, respirar... Está passando por um momento delicado”, disse Davi em uma live que também foi deletada posteriormente. Ele afirmou que está tentando apoiar Adriana durante a gestação: cuidando da casa, fazendo compras e estando presente.>

A revelação sobre o “baby calabreso”, como ele mesmo brincou, aconteceu logo após a notícia de que Mani Reggo, ex-companheira de Davi, venceu uma disputa judicial e poderá receber metade do prêmio que ele conquistou no reality.>