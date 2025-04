RARIDADE

Mãe aos 100 anos: Mommy tem quadrigêmeos na primeira gravidez

Considerada geneticamente valiosa para sua espécie, tartaruga se torna mãe pela primeira vez no Zoológico da Filadélfia

Mommy vive no zoológico desde 1932 e é considerada uma das tartarugas geneticamente mais importantes no plano de sobrevivência da espécie. Ao lado do macho Abrazzo, com quem procriou, ela contribui diretamente para os esforços globais de preservação das tartarugas-das-Galápagos. A última vez que a subespécie havia se reproduzido com sucesso em um zoológico credenciado pela Associação de Zoológicos e Aquários (AZA) foi em 2019, no Riverbanks Zoo, na Carolina do Sul.>