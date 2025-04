TELEVISÃO

Miguel Falabella desmente Maitê Proença sobre saída de novela: 'Delírio total'

Ator negou versão da atriz sobre bastidores e apontou o verdadeiro responsável por sua saída da trama

No trecho, Maitê sugere que teria sido retirada do elenco por causa do interesse do diretor na época por seu então namorado, o ator Victor Fasano. "Um diretor queria meu namorado. Ele precisou me tirar do caminho porque achava que seria mais fácil chegar a ele", afirmou a atriz no vídeo que viralizou.