ATAQUE BRUTAL

Cantor de forró se entrega à polícia após espancar companheira

Promotora de eventos perdeu três dentes após ser agredida dentro do carro

O cantor de forró Diego Dasmaceno se apresentou voluntariamente à polícia na terça-feira (8), dois dias após agredir brutalmente a companheira, a promotora de eventos Karine Milena, de 30 anos, em Manaus. O caso aconteceu no domingo (6), no bairro Parque 10, zona centro-sul da capital amazonense, e chocou pelas cenas de violência descritas pela vítima. >

Karine relatou que perdeu três dentes após as agressões. Segundo a promotora, a violência teve início depois que ela publicou um vídeo dançando nas redes sociais. “Ele começou a dizer que eu queria me mostrar para outros homens”, afirmou em entrevista à TV Diário. A situação escalou na saída de um bar, quando Diego puxou o braço dela e a proibiu de olhar para outros homens.>

De acordo com o relato, os ataques físicos começaram dentro do carro, durante o trajeto até a casa da vítima. “Primeiro, ele me deu um tapa na cabeça. Eu ainda tentei pedir ajuda pela janela, mas ele subiu o vidro e começou a me dar socos. Me debati dentro do carro”, detalhou Karine.>