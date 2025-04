REALITY

Nany People detona experiência no The Masked Singer: 'Foi uma grande frustração'

Artista se queixa de falta de liberdade artística no programa da Globo e diz que entrou em conflito com a produção

Nany People não escondeu a decepção com sua participação na quinta temporada do The Masked Singer Brasil. Em entrevista ao podcast Chupim, da Rádio Metropolitana, a atriz e humorista revelou que saiu frustrada do reality musical da Globo por conta das limitações impostas pela produção do programa.>