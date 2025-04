NOVOS PLANOS

Diretor da Globo deixa emissora após 29 anos para se dedicar à literatura

Ex-presidente da empresa liderou processo de transformação digital e marcou trajetória com inovação e governança corporativa

Heider Sacramento

Publicado em 8 de abril de 2025 às 12:10

Jorge Nóbrega, ex-presidente executivo da Globo Crédito: Divulgação

O Grupo Globo oficializou nesta semana a saída de Jorge Nóbrega do Conselho de Administração, marcando o fim de uma jornada de quase três décadas na empresa. A decisão de não renovar o mandato foi comunicada por Nóbrega ainda em dezembro do ano passado, em conversa com João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo. Segundo o executivo, a escolha foi motivada pelo desejo de focar na carreira literária e em projetos voltados à inovação. >

“Gosto de destacar como Jorge foi importante na construção da nossa governança familiar e também no início da construção da governança corporativa do Grupo Globo. Por isso, por tantas outras contribuições, pelos anos de parceria e de amizade, eu e a minha família agradecemos muito ao Jorge”, afirmou João Roberto Marinho, reconhecendo a contribuição do colega ao longo dos anos.>

Jorge Nóbrega ingressou no Grupo Globo em 1996, sendo um dos responsáveis pela implantação da governança corporativa. Em 1998, liderou a criação do projeto que estruturou o planejamento financeiro integrado da empresa. Ao longo dos anos, ocupou cargos estratégicos: foi diretor de Gestão Corporativa em 2007, vice-presidente executivo em 2012 e, em 2017, assumiu a presidência do grupo com a missão de integrar os negócios tradicionais e os ativos digitais.>

Durante seu mandato como CEO, implementou o modelo “UmaSóGlobo”, que unificou TV aberta, canais pagos, streaming e portais digitais sob uma mesma estratégia operacional. A transformação digital liderada por Nóbrega é considerada um marco no reposicionamento do grupo frente aos desafios do mercado de mídia.>

Além da atuação corporativa, Jorge Nóbrega também é reconhecido por sua produção literária. Com pós-graduação em Literatura, é autor da coleção infantil “Pedro Fugiu de Casa” e, em 2023, lançou seu primeiro romance, A Sexta Estação.>