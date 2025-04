VEJA

Lucas Lima publica vídeo raríssimo de Theo, filho dele com Sandy

Menino apareceu jogando vôlei com o pai

Lucas Lima, 42 anos, compartilhou um momento fofo com o filho, Theo, de 10 anos, fruto do seu casamento com Sandy, 42. Nas redes sociais, o músico definiu o dia ao lado do pequeno como "perfeito" e mostrou os dois jogando vôlei juntos. >